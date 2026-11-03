Anitta coloca ponto final em boatos de briga com Bruna Marquezine

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Anitta negou que tenha se afastado de Bruna Marquezine. Ao ser questionada sobre uma possível briga, a cantora respondeu: "De onde tiraram isso? Nunca, gente, pelo amor de Deus". Ela falou ao programa "Fofocalizando", do SBT.

Para Anitta, o fato de não aparecerem tanto juntas ou de não trocarem curtidas e comentários públicos não significa que a amizade acabou. Ela contou que as duas mantêm o contato através de uma conta privada no Instagram, onde interagem longe dos olhos do público, e aproveitou para elogiar a atriz, chamando-a de maravilhosa.

A internet começou a criar teorias depois que os fãs notaram que as interações públicas diminuíram drasticamente em comparação ao que acontecia antes. Um dos últimos momentos que viralizou foi a festa de 30 anos de Bruna Marquezine, no Rio de Janeiro, em agosto de 2025. De lá para cá, o silêncio nas redes sociais alimentou as fofocas.

Para completar o caos, internautas tentaram ligar a suposta crise a outros nomes. Entraram na roda de especulações Marina Ruy Barbosa e o ator Danilo Mesquita, que teria sido affair de Bruna e depois foi visto em momentos de intimidade com Anitta.

Sinceramente, quem ainda acredita que amizade de celebridade se mede por curtida no feed? O grupo de WhatsApp (ou o Insta privado) é que manda!