Carol Castro revela diagnóstico de fibromialgia e conta que sente dor 24 horas por dia

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Carol Castro abriu o jogo sobre a luta contra a fibromialgia, uma doença crônica que causa dores constantes por todo o corpo. A atriz contou que convive com incômodos durante as 24 horas do dia, embora a intensidade varie dependendo do momento.

Antes do diagnóstico, Carol chegou a ignorar os sinais. Ela relatou que sentia fortes dores de cabeça, mas achava que era apenas sinusite ou cansaço pelo excesso de trabalho. O mesmo aconteceu com as dores no joelho, que ela justificava por causa do salto alto que sua personagem usava na época.

A descoberta da doença trouxe um sentimento de alívio para a artista. Carol explicou que, ao longo dos meses convivendo com as dores, realizou diversos exames, e que investigava todos os marcadores possíveis de doenças desde o ano anterior para entender o que acontecia com seu corpo. Para ela, ter o diagnóstico foi a prova de que não estava doida.

A fibromialgia é uma síndrome marcada por dores generalizadas, atingindo principalmente a musculatura. Embora não tenha cura específica, a Sociedade Brasileira de Reumatologia indica que exercícios físicos ajudam a melhorar o humor e a qualidade do sono, além do uso de medicamentos que apresentam bons resultados.

Segundo a mesma Sociedade, a condição afeta entre 2% e 3% da população brasileira, sendo muito mais comum em mulheres, especialmente naquelas que estão entre os 30 e 50 anos.