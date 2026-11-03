Virginia deixa de seguir jogador Kauã Elias após exposed da ex

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Virginia Fonseca deixou de seguir o jogador Kauã Elias. A influenciadora deixou de seguir o atacante do Shakhtar Donetsk no Instagram na segunda-feira, 2 de novembro, movimento que foi rapidamente notado pelos internautas.

O clima pesou depois que Bruna Rotta, ex-companheira de Kauã e que está na reta final da gestação da primeira filha do atleta, resolveu desabafar. Em um comentário em uma página de celebridades, ela contou que o jogador tentava se reaproximar e ensaiar uma reconciliação com ela no exato momento em que interagia com Virginia.

Bruna afirmou que não quer que a situação vire um teatro no final de sua gravidez, mencionando que prefere preservar o momento para não colocar a gestação em risco por alguém que, segundo ela, nunca teve respeito ou comprometimento.

A interação entre Virginia e Kauã tinha começado quando a influenciadora postou fotos fantasiada de coelhinha e o jogador comentou com emojis de suspiro e de apaixonado. Depois disso, os dois passaram a se seguir na rede social.

O mais curioso é que, mesmo depois do exposed da ex e do unfollow da Virginia, Kauã Elias não quis saber de sumiço. Horas após o desabafo de Bruna, o atleta voltou a comentar com emojis de apaixonado em novas fotos de Virginia, que estava em Nova York comemorando o Halloween. Até o momento, o jogador continua seguindo a empresária.