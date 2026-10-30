Rolls-Royce de 11 milhões e joias de R$ 450 mil: o guia do luxo ostentação de Cela Lopes

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Se existe alguém que domina a arte de transformar ostentação em entretenimento, essa pessoa é Cela Lopes. Na terça-feira, 27 de outubro, a influenciadora comemorou seus 25 anos com uma festa que parecia ter saído diretamente de um roteiro de cinema, transformando o Rosewood São Paulo em seu cenário particular de luxo.

Para quem não conhece, a Cela construiu sua carreira interpretando uma personagem de herdeira mimada e rica, que não conhece a palavra não. O detalhe é que a vida real agora está batendo na porta da ficção, já que ela celebrou o aniversário com elementos que fariam qualquer pessoa comum ter um ataque de ansiedade financeira.

O checklist do look milionário

Para a noite, Cela não foi de brincadeira e montou uma produção digna de red carpet. O ponto central foi um vestido longo azul-turquesa claro, com tecido leve e caimento fluido. O modelo de um ombro só trazia drapeados delicados na parte superior e uma capa translúcida presa ao ombro esquerdo que descia até o chão, funcionando como uma cauda e garantindo que ela fosse vista de longe.

O visual ainda contou com:

Uma fenda alta que deixava uma das pernas à mostra.

Babados e franzidos na lateral e na barra para dar volume.

Sandálias prateadas de salto alto com tiras finas e brilhos.

Cabelos loiros presos em um coque alto elaborado.

Maquiagem com foco nos olhos e boca nude.

Mas o verdadeiro choque veio nos acessórios. Cela usou joias com diamantes e pedras verdes, descritas como esmeraldas. Em conversa com a imprensa, ela revelou que as joias foram a parte mais cara da produção, estimando que as peças passaram de R$ 450 mil. Ela até brincou dizendo que, somando o vestido e o salto, o valor total deu bastante, tratando a quantia como se fosse coisinha pouca.

A chegada e o cenário

Se as joias já eram impactantes, a entrada foi o ápice do evento. Cela chegou à festa em um Rolls-Royce avaliado em R$ 11 milhões. Vale lembrar que esse valor é a avaliação do veículo, não necessariamente o preço que ela pagou, mas o impacto visual foi garantido.

A escolha do local também não foi por acaso. A festa aconteceu no Rosewood São Paulo, no complexo Cidade Matarazzo. O hotel é conhecido por misturar construção histórica, jardins verticais e obras de arte. Para dar mais peso ao luxo, o Rosewood ficou em sexto lugar no ranking The World’s 50 Best Hotels em 2026, sendo o melhor da América do Sul naquela edição.

O método da ascensão

O mais interessante de toda essa cena é como ela foi construída. A Cela Lopes que vemos hoje, rodeada de luxo, começou de um jeito bem diferente. Marcela Eduarda Lopes Schreiner, seu nome real, é humorista e apresentadora que viralizou ao criar a personagem da jovem rica e debochada, desconectada da realidade de quem precisa contar moedas no fim do mês.

O método para chegar ao topo foi a ironia e o exagero. Ela começou a brincar com o universo das herdeiras, exagerando nos trejeitos e nas falas, o que atraiu milhões de seguidores. Na vida real, a trajetória foi oposta: Marcela contou que cresceu em família humilde, com pai pintor e mãe que vendia bolos. Ela chegou a morar com parentes e a distribuir panfletos enquanto estudava, após se mudar para São Paulo aos 17 anos.

O sucesso abriu portas e, em fevereiro de 2026, ela passou a integrar oficialmente o elenco do SBT. Além disso, o padrão de festas luxuosas já vem de antes: em novembro de 2025, aos 24 anos, ela reuniu 500 convidados no Palácio Tangará, chegando em uma Lamborghini Huracán rosa cromada de R$ 4 milhões, em uma festa que, segundo a assessoria de Cela, custou cerca de R$ 3 milhões.

Honestamente, a gente tenta entender onde esse dinheiro termina e onde a personagem começa, mas o resultado é impecável. Será que ela consegue topar o nível de luxo no ano que vem ou já atingiu o ápice do esnobismo?