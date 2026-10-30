O Bosque Selvagem estreia nos cinemas como um 'estalo' na cara da inteligência artificial

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O Bosque Selvagem chegou aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 29 de outubro de 2026, trazendo muito mais do que uma história de fantasia. O filme surge como um manifesto em defesa da arte feita por mãos humanas em um momento onde a inteligência artificial tenta dominar cada vez mais a indústria do cinema.

Thiago Calçado, animador brasileiro que faz parte da equipe de produção, vê a obra como uma bandeira pró-arte. Para ele, o longa é um exemplo de como é possível dar alma a uma história através da dedicação de artistas que trabalharam no projeto por cinco anos. Segundo o profissional, a IA tem tomado conta das criações de forma vazia e efêmera, enquanto o cinema artesanal permite que o público aprecie detalhes reais, como o ritmo da história, a iluminação e o cuidado na atuação dos personagens.

O peso do trabalho manual

Para quem acha que animação é só apertar um botão, os números de O Bosque Selvagem são um choque de realidade. A produção, dirigida por Travis Knight, exigiu que mais de mil profissionais se envolvessem no desenvolvimento do projeto. O nível de detalhamento é absurdo: foram construídos 132 cenários físicos e 233 bonecos para dar vida à trama.

A parte mais impressionante fica por conta das expressões faciais. Para que os personagens transmitissem emoções reais quadro a quadro, a equipe produziu mais de 142 mil rostos substituíveis. No total, foram 231 semanas de trabalho intenso para que a jornada da jovem por aquela floresta misteriosa ganhasse vida na tela.

A escola Laika e o stop-motion

O filme é assinado pelo estúdio Laika, que já tinha conquistado a gente com sucessos como Coraline e o Mundo Secreto (2009) e Paranorman. O estúdio é famoso por não abrir mão do stop-motion, aquela técnica que mistura a fotografia de bonecos e cenários físicos com recursos tecnológicos para criar a ilusão de movimento.

Thiago Calçado já conhece bem esse ritmo, tendo trabalhado anteriormente em produções como Kubo e as Cordas Mágicas (2016) e no Pinóquio (2022) de Guillermo del Toro. Por causa dessa bagagem, ele defende que a sensibilidade humana e o cuidado técnico presentes no longa são coisas que a tecnologia, por enquanto, está longe de conseguir atingir. Para o animador, depois de ver um filme como este, fica claro que a IA não é, de fato, uma ameaça para a arte verdadeira.

Expectativas e a corrida pelo Oscar

A história em si mergulha em temas profundos, como o luto, o amor e os limites das escolhas que fazemos como humanos. Esse peso emocional parece ter ressoado bem com quem já viu o filme, já que a obra ostenta 99% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.

Com esse desempenho na crítica, o longa já começou a ser apontado como um forte candidato a entrar na disputa do Oscar 2027 na categoria de Melhor Animação.

Será que a IA vai conseguir algum dia imitar esse nível de obsessão pelos detalhes ou o trabalho artesanal seguirá sendo insubstituível?