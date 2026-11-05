Barraco no camarim: Mônica Fonseca e Bruno Palhaço trocam farpas nos bastidores

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O clima pesou nos bastidores da Link TV, plataforma do Grupo Record. Na quarta-feira, 4 de novembro, a jornalista Mônica Fonseca e o comunicador Bruno Cardoso, conhecido como Bruno Palhaço, protagonizaram uma discussão calorosa que, segundo fontes, teria se transformado em confusão no camarim.

Mônica estava na emissora para gravar o programa Jogo das Plaquinhas, apresentado por Luigi Civalli. Bruno, que participa de outra atração dedicada a comentar A Fazenda, já estaria incomodado antes do encontro. Ele teria ficado descontente com a postura dos colegas durante a sabatina realizada com a convidada no programa Fogueira da Fazenda, por considerar que pegaram leve nos questionamentos.

A tensão explodiu assim que Mônica chegou. Segundo uma pessoa que testemunhou o episódio, Bruno percebeu a tensão e perguntou: "Você está com raiva de mim, Mônica?". A resposta teria vindo na lata: "É claro, você me chamou de cadelinha".

Ainda segundo a testemunha, a jornalista teria avançado em direção ao comunicador, dando início a um bate-boca que saiu do controle. Outros profissionais precisaram intervir para evitar que a situação se agravasse.

Pessoas ligadas à emissora descrevem o ambiente como de forte tensão, com trocas de acusações que acabaram roubando a cena longe das câmeras. Procurados para comentar o episódio, tanto Mônica Fonseca quanto Bruno Cardoso não se manifestaram até a publicação da matéria original.