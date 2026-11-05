Anitta e Mestre Fafá: tatuagem combinando e clima de romance na Grande Rio

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O clima de romance entre Anitta e Mestre Fafá ganhou novos capítulos na última terça-feira, 3 de novembro. O sambista chamou a atenção nas redes sociais ao exibir uma tatuagem exatamente igual à da cantora, feita durante um ensaio da Grande Rio. Enquanto Anitta escolheu marcar a perna, Fafá optou pelo braço para eternizar o símbolo Sankofa, que está ligado ao enredo da escola para o Carnaval 2027.

A coincidência artística, no entanto, não foi apenas um ato isolado. A cantora explicou que outros ritmistas da agremiação também devem fazer a mesma homenagem. Mesmo assim, a sintonia entre os dois continua sendo o assunto principal dos fãs, especialmente após o afastamento de Anitta e Danilo Mesquita. Até o momento, nenhum dos dois confirmou publicamente se existe um relacionamento amoroso.

Quem é o mestre muso

Fabrício Machado de Lima, conhecido como Mestre Fafá, tem 36 anos e é um dos comandantes de bateria mais jovens do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro. Ele rege a bateria Invocada da Acadêmicos da Grande Rio desde o desfile de 2019. O envolvimento com o samba é hereditário, já que Fafá é filho de Du Gás, que também foi mestre de bateria da escola.

Sua trajetória na agremiação de Duque de Caxias começou cedo, aos 13 anos, na Pimpolhos da Grande Rio. Antes de assumir o comando principal, ele acumulou experiência em diversas funções, tendo sido ritmista, diretor de bateria e mestre da escola mirim. Um dos pontos altos de sua carreira foi em 2022, quando participou da conquista do primeiro título da Grande Rio no Grupo Especial.

Além da competência musical, Fafá conquistou fama na internet por sua aparência, o que rendeu a ele o apelido de mestre muso entre seus seguidores.

Conexão especial e rumores

A proximidade entre a cantora e o sambista começou a ganhar força em setembro, durante a coroação de Anitta como rainha de bateria. Naquela ocasião, Fafá comentou publicamente sobre a sintonia entre os dois e descreveu o encontro como uma conexão especial.

Os rumores de affair aumentaram no último sábado, 31 de outubro, quando o mestre acompanhou uma apresentação de Anitta no festival Rock the Mountain, em Itaipava, na Região Serrana do Rio de Janeiro. Registros dos dois juntos circularam pelas redes sociais, alimentando a torcida dos fãs por um novo casal.

Não é a primeira vez

Essa não é a primeira vez que a vida amorosa de Mestre Fafá vira pauta nos bastidores do Carnaval. Durante o período em que Paolla Oliveira era a rainha de bateria da Grande Rio, a proximidade entre ela e o sambista também gerou especulações sobre um possível envolvimento.

Fafá sempre destacou que a relação com a atriz era de amizade e carinho. Ele chegou a definir Paolla como uma irmã mais velha. Agora, com a chegada de Anitta ao posto de rainha, a intimidade do mestre voltou a ficar sob os holofotes.

Será que a tatuagem combinando é só sintonia de Carnaval ou tem romance no ar?