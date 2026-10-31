Shakira prepara retorno ao Brasil com show no Réveillon

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Shakira já tem data para voltar ao Brasil. A cantora teria assinado um contrato para uma turnê no país, com três apresentações marcadas entre o fim de 2026 e o início de 2027, segundo a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles. Segundo a coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, a artista teria show previsto no Réveillon de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, no dia 31 de dezembro.

Essa nova passagem acontece depois do impacto causado em 2 de maio de 2026, quando Shakira foi a atração principal do evento Todo Mundo no Rio. Na ocasião, ela reuniu cerca de dois milhões de pessoas na Praia de Copacabana em um show gratuito que trouxe homenagens a nomes como Ivete Sangalo, Caetano Veloso e Maria Bethânia.

Ela se apresentou em Salvador em dezembro de 1996, durante a turnê Pies Descalzos, e visitou Carlinhos Brown na mesma cidade em 2013.

A trajetória da cantora, que começou a compor aos oito anos e lançou seu primeiro disco aos 13, é marcada por transformar dramas pessoais — como o divórcio com Gerard Piqué e a rejeição em um coral escolar — em hits globais. Um dos seus grandes marcos foi o álbum Pies Descalzos, de 1995, com a música Antología, que a projetou em toda a América Latina.