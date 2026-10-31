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Cine Odeon reabre no Rio com ingressos populares

Mandy Mandopoulos · 31 de outubro de 2026
Pexels

O Cine Odeon, localizado na Cinelândia, no Centro do Rio, reabriu no dia 29 de outubro após seis anos sem programação regular. A volta do cinema aconteceu com a exibição do filme Feito Pipa, que é candidato a representar o Brasil no Oscar 2027.

Quem tentou ir na reabertura deu com a cara na porta, já que os ingressos para as duas sessões daquela quinta-feira estavam esgotados. Mas calma, que ainda dá para aproveitar: até 4 de novembro, os ingressos para filmes no Odeon custam R$ 12. A partir do dia 5 de novembro, o valor sobe para R$ 15 para qualquer público e sessão.

A reabertura faz parte da primeira fase do programa Reviver Cinema, da Prefeitura do Rio, com a Secretaria Municipal de Cultura e a RioFilme, focado em revitalizar os cinemas de rua da cidade. O Odeon pertence ao grupo Severiano Ribeiro/Kinoplex e completa cem anos em 2026.

Inaugurado em 1926, o cinema é um dos símbolos da época em que o Centro do Rio era um polo cinematográfico, integrado ao antigo quarteirão dos palácios de cinema. O espaço, que foi construído onde ficava o Convento da Ajuda, tornou-se uma das principais casas do Festival do Rio desde a primeira edição, em 1999. Em 2015, o local passou a se chamar Cine Odeon — Centro Cultural Luiz Severiano Ribeiro.

A programação completa ainda será divulgada, mas com esse preço de ingresso, a gente já está pronto para maratonar. Será que atenção agora vai ser total no cinema de rua ou todo mundo continua no shopping?

Com informações de fontes públicas, Wikipédia, YouTube, Instagram e TikTok.