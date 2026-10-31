Cine Odeon reabre no Rio com ingressos populares

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O Cine Odeon, localizado na Cinelândia, no Centro do Rio, reabriu no dia 29 de outubro após seis anos sem programação regular. A volta do cinema aconteceu com a exibição do filme Feito Pipa, que é candidato a representar o Brasil no Oscar 2027.

Quem tentou ir na reabertura deu com a cara na porta, já que os ingressos para as duas sessões daquela quinta-feira estavam esgotados. Mas calma, que ainda dá para aproveitar: até 4 de novembro, os ingressos para filmes no Odeon custam R$ 12. A partir do dia 5 de novembro, o valor sobe para R$ 15 para qualquer público e sessão.

A reabertura faz parte da primeira fase do programa Reviver Cinema, da Prefeitura do Rio, com a Secretaria Municipal de Cultura e a RioFilme, focado em revitalizar os cinemas de rua da cidade. O Odeon pertence ao grupo Severiano Ribeiro/Kinoplex e completa cem anos em 2026.

Inaugurado em 1926, o cinema é um dos símbolos da época em que o Centro do Rio era um polo cinematográfico, integrado ao antigo quarteirão dos palácios de cinema. O espaço, que foi construído onde ficava o Convento da Ajuda, tornou-se uma das principais casas do Festival do Rio desde a primeira edição, em 1999. Em 2015, o local passou a se chamar Cine Odeon — Centro Cultural Luiz Severiano Ribeiro.

A programação completa ainda será divulgada, mas com esse preço de ingresso, a gente já está pronto para maratonar. Será que atenção agora vai ser total no cinema de rua ou todo mundo continua no shopping?