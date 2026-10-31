Paulo Gustavo em 3 Atos: Multishow e Globoplay celebram o artista com especial

Entretenimento

O Multishow e o Globoplay estão celebrando o legado de Paulo Gustavo com a exibição do especial Paulo Gustavo em 3 Atos. A homenagem, que marca o Dia do Humor e o aniversário do artista em 30 de outubro, traz um bate-papo dirigido por Pedro Antônio.

No episódio de estreia, que foi ao ar às 22h30 desta sexta-feira, 30 de outubro, os amigos David Junior, Pia Manfroni, Flávia Reis, Zé Ricardo e Aldo Perrotta se reuniram para resgatar memórias e contar histórias inéditas dos bastidores. O foco do encontro é o período em que trabalharam juntos no espetáculo Online.

A programação especial segue até dezembro com a exibição de minidocs exclusivos. Estão previstos conteúdos sobre as peças Hiperativo, no dia 26 de novembro, e Minha Mãe É uma Peça, no dia 24 de dezembro. Além disso, a peça Online estreia na TV e o público poderá conferir os três espetáculos na íntegra.

É aquele tipo de conteúdo que a gente assiste com o coração apertado, mas rindo alto, porque o Paulo Gustavo simplesmente não sai do nosso pensamento quando o assunto é fazer a gente gargalhar. Quem aí já preparou o lenço e a pipoca para rever esses clássicos?