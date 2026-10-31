Xuxa já sabe o signo do primeiro neto e será de Áries

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Xuxa Meneghel não está conseguindo esconder a felicidade por se tornar avó pela primeira vez. A apresentadora contou que o primeiro filho de Sasha e João Lucas deve nascer entre 20 de março e 20 de abril. Com isso, o bebê será de Áries, seguindo a trilha do signo da própria Xuxa.

Em um momento de pura emoção, Xuxa se declarou para a filha e para o genro, dizendo que está radiante por saber que um pedacinho de João e do amor da vida dela, a Sasha, vai chegar ao mundo. Xuxa disse que o ariano "vai ser muito amado".

Tudo indica que Sasha está no quarto mês de gestação. Embora o sexo do bebê ainda seja um mistério, Xuxa vive intensamente o momento. Ela confessou que, desde que viu a própria mãe segurando a Sasha na saída da maternidade, já imaginava o dia em que seria ela a segurar o neto.

A apresentadora brincou que pediu desculpas para a filha por ter pedido um neto todas as vezes em que a filha namorava e, depois, quando ela se casou. Xuxa também pediu desculpas por todas as vezes em que enviou à filha crianças dançando, cantando e brincando com bichos, dizendo: "olha meu futuro neto".

Sasha Meneguel anunciou a gravidez com o cantor João Lucas na quinta-feira, 29 de outubro, através de um ensaio minimalista. A novidade já era suspeitada por internautas, depois que João Lucas colocou as mãos na barriga de Sasha enquanto soprava as velinhas do seu aniversário meses atrás.

Será que esse pequeno ariano vai herdar a energia caótica e maravilhosa da Xuxa ou vai ser mais tranquilo?