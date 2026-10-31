Ex-apresentadora do SBT revela demissão traumática e critica falta de ar-condicionado no carro

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A jornalista Pollyana Sorrentino decidiu abrir o jogo sobre sua demissão da TH+ SBT, antiga TV Tambaú, afiliada do SBT na Paraíba. Durante participação no programa EgoTime, da Rede B TV, ela revelou que foi desligada do grupo do pior jeito possível, afirmando que não desejaria aquilo nem ao seu pior inimigo.

Segundo a apresentadora, ela nunca se sentiu parte da equipe nem foi incluída nos projetos da casa. Segundo ela, desde que começou a questionar algumas coisas dentro da empresa, tornou-se persona non grata.

O desabafo incluiu a crítica à proibição de ligar o ar-condicionado nos carros de reportagem. Pollyana contou que, ao cobrir homicídios, casos policiais ou esgoto, fica de 20 a 30 minutos sob o sol forte do estado e não pode ligar o ar-condicionado ao voltar para o carro.

A jornalista questionou se, dentro da emissora, estariam desligando o ar ou se isso valeria só para quem está na rua.

Pollyana Sorrentino trabalhou por 13 anos na TV Tambaú e teve passagens pela rádio Clube FM. Atualmente, ela comanda o Alô Paraíba, na TV Norte Paraíba, que é afiliada da RedeTV! na região.