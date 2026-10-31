Avenida Brasil 2 vai repetir a estratégia de A Favorita com a Carminha

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A novela Avenida Brasil 2 deve seguir a mesma fórmula de A Favorita, obra de 2008 que marcou a estreia de João Emanuel Carneiro no horário nobre da Globo.

A ideia é que a personagem Carminha, vivida por Adriana Esteves, tente enganar tanto os outros personagens da trama quanto o próprio público sobre a sua verdadeira índole.

Se a gente achava que já conhecia todos os truques da Carminha, parece que o autor resolveu elevar o nível do jogo. Será que vamos cair no papinho dela de novo ou já estamos vacinados contra esse tipo de manipulação?