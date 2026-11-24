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A estreia de Eva como atriz aconteceu no último sábado, 21, no Rio de Janeiro. Aos 14 anos, a filha de Angélica e Luciano Huck integrou o elenco do musical O Som da Música, uma releitura do clássico A Noviça Rebelde. Caracterizada como freira, a adolescente cantou Dó Ré Mi, um dos números mais famosos da peça.

O momento foi acompanhado de perto por Angélica, Luciano e os irmãos de Eva, Joaquim, de 21 anos, e Benício, de 19. A família não escondeu o orgulho na internet com uma sequência de declarações emocionadas.

Angélica celebrou a conquista e disse que sentiu um orgulho e uma alegria que não cabiam no peito ao ver a filha no teatro. A apresentadora contou que ver a arte fazer a filha feliz foi uma das maiores emoções de sua vida e incentivou a jovem, destacando que ela dança, canta e atua com entrega e amor.

Luciano Huck também postou imagens da apresentação e declarou que ele e Angélica estavam mais do que orgulhosos de assistir à estreia da filha no musical.

A escola de dança Petite Danse, responsável pela produção, entrou na conversa e retribuiu o carinho. A instituição contou que acompanha Eva desde pequena e agradeceu a Angélica por incentivar o talento da filha e confiar na escola ao longo dos anos. A escola celebrou a emoção de ver a adolescente estrear no espetáculo e finalizou a mensagem com um viva para a jovem.