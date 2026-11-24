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Em 2021, Paolla Oliveira postou um tbt especial no Instagram. A atriz resgatou fotos de quando interpretou a digital influencer Vivi Guedes em A Dona do Pedaço, novela de 2019 que está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo.

O destaque ficou para uma das imagens, na qual a personagem aparece nua. Na legenda, Paolla escreveu: "Saudades da Vivi Guedes!!! Plena". Além do clique ousado, a famosa também postou fotos super produzida, usando um vestido com brilhos enquanto estava em cima da cama.

Como era de se esperar, os fãs deixaram elogios e mensagens carinhosas nos comentários. Teve gente chamando a atriz de mulher inspiradora e belíssima. Teve até quem brincou dizendo que a Shakira estava diferente.