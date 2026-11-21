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O foco no Carnaval de 2027 está total. Viviane Araújo tem intensificado a rotina de treinos e a personal Carol Vaz mostrou, nesta sexta-feira (20), que o esforço está dando resultado: a Rainha de Bateria do Salgueiro atingiu a marca de 104 cm de bumbum.

Segundo Carol Vaz, houve um aumento de cinco centímetros em comparação ao Carnaval do ano passado. A personal compartilhou a nova medição nas redes sociais.

Quem não gostaria de ter essa disposição toda para encarar a academia? A gente aqui só consegue pensar no descanso pós-treino.