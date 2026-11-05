Climão ao vivo: jornalistas da GloboNews trocam farpas e web não perdoa

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O clima pesou na GloboNews na terça-feira, 3 de novembro. Os jornalistas Marcelo Cosme e Demétrio Magnoli protagonizaram uma troca de farpas ao vivo enquanto analisavam o cenário político dos Estados Unidos, deixando o desconforto bem evidente para quem assistia.

O atrito começou quando Marcelo disse que passaria a palavra para Demétrio falar sobre o voto republicano. A resposta do convidado foi imediata: ele afirmou que não era sobre aquele assunto que queria falar. O apresentador tentou se justificar dizendo que estava apenas seguindo o roteiro, mas Demétrio rebateu que não conhecia tal roteiro. A situação terminou com Marcelo rindo e comentando que merecia aquilo.

O vídeo viralizou na internet e a galera não teve pena. Teve gente criticando a falta de profissionalismo em um canal pago e outros comentando que aquele ambiente de trabalho parece ser terrível. Alguns internautas chegaram a dizer que esses desentendimentos só acontecem quando o Marcelo está apresentando, enquanto outros brincaram que é normal as pessoas se odiarem no trabalho para tentar ser melhor que o colega.

E como se a semana não estivesse agitada o suficiente, a quarta-feira, 4 de novembro, trouxe mais um momento constrangedor no Jornal da Globo. A âncora Renata Lo Prete passou por uma gafe quando o telão exibiu a correspondente Sandra Coutinho antes da hora.

Pega de surpresa, Renata cobriu a boca e avisou que tinha recebido a página errada do roteiro. Para salvar a situação, ela mudou de assunto rapidamente e informou que Donald Trump e membros do governo estavam acompanhando a apuração na Casa Branca.