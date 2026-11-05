Michael C. Hall fica humility com a obsessão dos fãs brasileiros por Dexter

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Durante uma entrevista sobre a segunda temporada de Dexter: Ressurreição, o ator teve contato com as reações dos fãs brasileiros após a publicação de um vídeo dele e de Uma Thurman na New York Comic Con. Entre os comentários, rolaram pedidos para ele vir ao Brasil, declarações apaixonadas e até alguém afirmando que, na cabeça da pessoa, os dois são casados.

Questionado sobre como lida com esse carinho por Dexter vinte anos após a estreia, Hall foi sincero e disse que não sente que esse afeto pertença a ele. Para o ator, embora ele tenha um papel fundamental em dar vida ao personagem, Dexter existe em outro lugar.

O jeito de retribuir todo esse amor, segundo ele, é através do trabalho. Hall explicou que tenta fazer a sua parte para trazer mais do personagem ao público e estar à altura das expectativas. O plano é manter Dexter em movimento e evoluir a trajetória dele de forma renovada e significativa.

Uma Thurman, que também estava no painel, entrou na conversa com uma piada, resumindo a tarefa do colega como se ele estivesse cuidando do bebê Dexter, algo que o ator concordou.

Na trama da segunda temporada de Dexter: Ressurreição, o protagonista Dexter Morgan se vê encurralado entre dois assassinos em Nova York. De um lado, Brian Cox interpreta um criminoso com décadas de notoriedade; do outro, Dan Stevens faz um rosto jovem que aterroriza a cidade.

A série estreou em 30 de outubro no Paramount+ e segue com episódios novos todas as sextas-feiras até 1º de janeiro de 2027.

Será que a gente consegue convencer o Michael a vir pro Brasil ou vamos ter que continuar casando com ele só na imaginação?