Kim Kardashian e Naomi Watts não resistiram ao charme de Cauã Reymond

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Em entrevista divulgada em 4 de novembro de 2026, Kim Kardashian e Naomi Watts deixaram claro que estão encantadas com o ator brasileiro.

O trio faz parte do elenco da segunda temporada da série Tudo é Justo, disponível no Disney+. Na trama, Cauã interpreta Raul, o chefe de segurança e guarda-costas de Allura Grant, a advogada protagonista vivida por Kim Kardashian.

Kim Kardashian contou que o colega é uma pessoa incrível e a melhor possível. A empresária e atriz destacou que foi um prazer trabalhar com ele, elogiando seu preparo profissional e afirmando que ele é um cara fantástico.

Naomi Watts, que também interpreta uma advogada na série, concordou com os elogios. A atriz disse que Cauã foi ótimo e que ele está muito bem no papel, após assistir aos primeiros episódios. E, claro, não resistiu ao visual do brasileiro e soltou que ele é um gato.

Impossível não concordar com a Naomi, né? Quem mais aí gostaria de ter o Cauã como guarda-costas particular?