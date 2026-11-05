Feito Pipa: o drama brasileiro que quer conquistar o Oscar

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O cinema brasileiro tem um novo candidato para tentar a sorte no Oscar. Feito Pipa, longa dirigido por Allan Deberton, foi escolhido pela Academia Brasileira de Cinema em setembro para representar o país na premiação. Agora, a expectativa gira em torno da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos, que deve divulgar a lista de pré-indicados para a categoria de melhor filme internacional no dia 16 de dezembro.

O filme já chega com bagagem, tendo vencido dois prêmios no Festival de Berlim, onde estreou em fevereiro. Quando foi exibido no Brasil, em agosto, durante o Festival de Gramado, a reação do público foi de muita emoção, levando o público brasileiro às lágrimas.

Uma história de contrastes e afeto

O enredo foca em Gugu, um menino que vive no sertão cearense. Ele gosta de jogar futebol, mas também se interessa por maquiagem, dança e por pintar as unhas. Essa natureza sensível cria um conflito direto com seu pai, Batista, interpretado por Lázaro Ramos. O personagem de Ramos repreende o filho por ter gostos associados ao universo feminino e se afasta do garoto, que ele não consegue aceitar. Batista se orgulha de ser o provedor de sua segunda família, formada após a morte da mãe de Gugu, com quem ele se casou novamente e teve uma filha.

Enquanto a relação com o pai é tensa, Gugu encontra refúgio e felicidade morando com a avó, Dilma. Apesar da diferença de idade causar alguns estranhamentos, os dois possuem um carinho mútuo. O drama se intensifica quando a idosa adoece e começa a perder a memória, levando Gugu a mentir para conseguir permanecer próximo a ela.

Espelho da realidade brasileira

Mais do que uma história individual, o longa reflete a situação de muitos brasileiros que são criados por avós, um fenômeno que também está ligado ao abandono paterno. Dados de pesquisas deste ano, realizadas pelas empresas Data8 e Noz Inteligência, mostram que os idosos estão assumindo cada vez mais a responsabilidade e os gastos com a criação dos netos.

O filme também usa a dinâmica familiar para tocar em temas sociais profundos. A relação entre os personagens ecoa debates recentes sobre a família tradicional, crenças cristãs e os direitos de mulheres e pessoas LGBTQIA+. Conforme Dilma tenta recuperar suas memórias, ela dá pistas de um conflito territorial que assombra a pequena cidade de Quixadá. O diretor Allan Deberton quis explorar como o ambiente externo e a falta de empatia afetam as relações afetivas.

Bastidores e a luta pelo reconhecimento

O elenco traz nomes interessantes. Yuri Gomes, de 12 anos, faz seu primeiro papel como Gugu e já é visto como um talento promissor. Teca Pereira, que interpreta Dilma, é veterana dos palcos e conhecida por papéis em Segunda Chamada e no remake de Vale Tudo. A atriz comentou que as oportunidades para artistas negros aumentaram na última década, permitindo papéis mais relevantes e menos subalternos.

Lázaro Ramos, um dos rostos mais conhecidos da TV Globo, foi atraído pelo retrato delicado do interior do Brasil, que foge de estereótipos de violência, como brigas por terra ou jagunços. O ator também apresentou no Festival de Gramado um filme com proposta oposta, o thriller Antártida, gravado em um estúdio de painéis digitais. Para Lázaro, participar de projetos tão diferentes mostra os caminhos que o cinema nacional pode seguir, valorizando a autoralidade e a brasilidade para se destacar, fugindo de produções feitas apenas para algoritmos ou streaming.

O caminho difícil até a estatueta

Embora a recepção internacional tenha sido boa, o caminho de Feito Pipa até o Oscar é considerado mais difícil do que o de filmes como Ainda Estou Aqui e O Agente Secreto. Aquelas produções possuem maior escala e mais verba para bancar campanhas em Los Angeles e eventos para votantes.

Além da questão financeira, o tema de Feito Pipa é mais específico e desafiador para o grande público, focando na infância LGBTQIA+ no interior do Brasil, enquanto os outros dois filmes tinham como pano de fundo a repressão da ditadura. Allan Deberton, que cresceu no interior sem acesso a cinemas e assistia a filmes comerciais em locadoras, mantém o otimismo. Ele acredita que o sucesso de produções recentes criou no público uma torcida pelo cinema nacional comparável à paixão pelo futebol.

Será que a sensibilidade do sertão consegue convencer os votantes de Hollywood?