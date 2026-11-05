Marina Ruy Barbosa recebe apoio de famosos após onda de críticas

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A atriz e empresária Marina Ruy Barbosa virou alvo de críticas recentemente e, por causa disso, pessoas próximas e amigos resolveram se manifestar. Diversas mensagens de apoio foram publicadas para tentar barrar a onda de ataques que a famosa vem recebendo.

Entre os que saíram em defesa da atriz está João Vicente de Castro. Para ele, Marina está sofrendo uma tentativa de cancelamento por meio de um ataque coordenado, classificando a atitude como baixa, sádica e covarde.

A reação envolve ainda o fim polêmico da amizade entre Luma Costa e a atriz. Outro veículo também tratou do afastamento entre Camila Queiroz e Marina Ruy Barbosa.