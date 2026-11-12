José Loreto e Eduardo Moscovis marcam presença no Prêmio Bibi Ferreira

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José Loreto e Eduardo Moscovis marcaram presença na 13ª edição do Prêmio Bibi Ferreira, realizada na quarta-feira, 11 de novembro, em São Paulo. O evento celebrou as produções de teatro e teatro musical nacional dos anos 2025 e 2026, homenageando profissionais e espetáculos que se destacaram no período.

Ao todo, a premiação contou com 29 categorias. Entre as principais produções estão Jersey Boys – A História de Frankie Valli & a Banda Four Seasons, Dreamgirls – Em Busca de um Sonho, Ópera do Malandro, Djavan – O Musical: Vidas pra Contar e Hamlet, Sonhos Que Virão.

O Prêmio Bibi Ferreira é a principal honraria do teatro musical brasileiro e leva o nome da atriz e diretora Bibi Ferreira. Quem não gosta de um musical bem montado? A gente ama!