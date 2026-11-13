Poliana Rocha celebra 50 anos com Paulo Ricardo e Latino, mas deixa Leonardo e Zé Felipe fora do palco

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Poliana Rocha completa 50 anos nesta sexta-feira, 13 de novembro, mas a comemoração oficial ficou para segunda-feira, 16 de novembro. O festão acontece em Goiânia e deve reunir 260 convidados.

Poliana montou um line-up para reviver a adolescência com músicas que a marcaram. As atrações confirmadas são Paulo Ricardo, Latino, a Banda Gama Musical e o DJ Luí.

O detalhe curioso é que nem Leonardo, nem Zé Felipe vão cantar. A decisão foi da própria Poliana, que explicou que quer que o marido e o filho aproveitem a festa sem compromissos.