Camila Queiroz e Klebber Toledo levam a filha Clara para votar com looks bem urbanos

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Camila Queiroz e Klebber Toledo compareceram à seção eleitoral acompanhados da filha, Clara, de 10 meses. O casal de atores escolheu produções descontraídas e urbanas para a ocasião.

A atriz Camila Queiroz seguiu a linha effortless chic. Ela usou uma camiseta branca estampada sob um casaco de moletom cinza mescla com gola alta e zíper frontal parcial. Para completar, escolheu calça jeans de cintura alta em lavagem azul média e corte reto tradicional.

Nos detalhes, a artista deixou os cabelos escuros soltos com divisão lateral, apostou em óculos de grau com armação preta marcante e finalizou com uma maquiagem leve e viçosa.

Klebber Toledo foi por um caminho streetwear mais sóbrio. O ator vestiu um blusão de moletom preto com capuz e bolso canguru, combinado com calça jeans preta de corte amplo e tênis brancos de sola reta. Ele também usou óculos de grau redondos enquanto carregava a filha nos braços.

A pequena Clara também teve seu look: a bebê usou uma jaqueta jeans azul com acabamento desfiado, shortinho de babados e meias brancas com detalhes em renda.

Sinceramente, quem não ama um look de moletom que serve tanto para votar quanto para maratonar série no sofá? A Clara com a jaquetinha jeans foi o auge da fofura, né?