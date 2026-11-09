Paolla Oliveira já está no pique do Carnaval e soltou spoilers dos looks

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Paolla Oliveira está de volta ao Carnaval depois de passar um ano fora e já começou a temporada com tudo. No domingo, 8 de novembro, a atriz mostrou os croquis das fantasias que vai usar nos ensaios da Imperatriz Leopoldinense.

Para dar aquele gostinho do que vem por aí, ela posou com o stylist Alberth Franconaid e deu a entender que vem muito por aí. O timing não poderia ser melhor, já que a escola de Ramos realizou seu primeiro ensaio de rua para o Carnaval 2027 justamente nesse domingo, com a presença da rainha de bateria.

A gente sabe que a Paolla não brinca em serviço quando o assunto é brilho e samba, então a expectativa para ver esses desenhos virarem realidade é altíssima. Será que vem algum look icônico por aí para a gente printar?