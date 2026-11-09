Bianca Andrade e Lucas Guedez são eliminados da Dança dos Famosos

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Bianca Andrade e Lucas Guedez foram eliminados da Dança dos Famosos, quadro do programa Domingão com Huck, da Globo. A saída aconteceu após as apresentações de samba de gafieira, com ambos bem emocionados na hora da despedida.

As notas da plateia foram decisivas para o resultado. Bianca recebeu 9,6, o que acabou pesando na sua eliminação, terminando com um total de 59,2 pontos. Já Lucas Guedez teve nota 9,7 do público, mas fechou a conta com 58,9 pontos.

No mata-mata do domingo, 8 de novembro, também disputaram a permanência MC Livinho, Mell Muzzillo e Léo Foguete. Livinho e Mell garantiram as primeiras colocações com notas máximas do júri artístico, técnico e da plateia. Léo Foguete ficou com a soma de 59,5 pontos.

Luciano Huck elogiou a determinação da dupla. Lucas Guedez, aos prantos, agradeceu o convite e contou que a semana foi difícil, já que saiu da repescagem ensaiando gafieira sem nunca ter dançado o ritmo na vida. Bianca Andrade também se emocionou e disse que se divertiu, definindo a competição como algo mágico.

O programa do domingo anterior (1º de novembro) teve uma repescagem com quatro eliminações: Rita Guedes, Junno Andrade, Ticiane Pinheiro e Gracyanne Barbosa. Antes disso, em 13 de setembro, Kenya Sade e Otaviano Costa já tinham deixado a disputa.