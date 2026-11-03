Cauã Reymond e Pietra Cupello em Nova York: coincidência ou affair?

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O ator Cauã Reymond e a estudante de medicina Pietra Cupello voltaram a alimentar boatos de romance ao compartilharem registros de uma viagem para Nova York, nos Estados Unidos, durante o feriado de Finados.

Embora não tenham postado fotos juntos, os dois registraram passagens pelos mesmos locais da cidade com pouca diferença de horário. Nas redes sociais, eles mostraram que passaram a noite na Times Square e foram à Broadway para assistir ao musical MJ, sobre Michael Jackson. Para completar o pacote de evidências, ambos jantaram no mesmo restaurante e postaram fotos do mesmo prato.

Essa não é a primeira vez que os dois levantam suspeitas. No final de setembro, eles foram vistos juntos em Itacaré, na Bahia. Logo depois, Pietra postou uma foto em um espelho que foi identificada por seguidores como sendo da casa de Cauã, no bairro do Joá, no Rio de Janeiro.

Informações indicam que os dois estariam juntos há aproximadamente três meses. Pietra, que trabalha como embaixadora de uma marca de roupas, já teve relacionamentos curtos com o surfista Gabriel Medina e com João Silva, filho de Faustão.

Enquanto resolve a vida amorosa, Cauã se prepara para voltar ao horário nobre da TV Globo em janeiro de 2027. Ele reprisará o papel de Jorginho na continuação de Avenida Brasil, substituindo a novela Quem Ama Cuida.

Convenientemente, eles amam o mesmo prato, o mesmo musical e a mesma cidade no mesmo horário. A gente finge que acredita que é só coincidência, mas o coração já bateu forte por esse ship!