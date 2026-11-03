Renata Saldanha e Maike, do BBB 25, revelam que será menino

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O casal formado por Renata Saldanha, vencedora do Big Brother Brasil 2025, e Maike Allan, também ex-BBB, revelou no domingo, 1 de novembro, que o primeiro filho deles será um menino.

A notícia foi compartilhada no Instagram, onde escreveram que o pequeno já é muito amado por eles e pelos seguidores. Para descobrir o gênero, os dois abriram uma caixa com balões azuis durante um chá revelação que reuniu amigos e familiares.

Eva Pacheco, que foi dupla de Renata no BBB 25, ajudou na surpresa e foi a responsável por olhar o resultado do exame de sexagem.

O romance de Renata e Maike começou durante o confinamento do reality show e seguiu firme após o fim do programa. No início de outubro, especificamente no dia 9, os dois ficaram noivos durante uma viagem de casal.

A gravidez tinha sido anunciada na sexta-feira, 30 de outubro, através de fotos do ensaio pré-wedding. Na ocasião, Renata contou que o segredo tornou tudo mais especial, já que agora eles não são mais dois sonhando com o futuro, mas sim três.

Imagina a confusão que vai ser esse bebê com a energia de dois ex-BBBs em casa. Será que já nasce com o voto do público na mão?