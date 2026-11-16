O refúgio de Lima Duarte tem de tudo: de picape icônica a árvores para amigos

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Lima Duarte, de 96 anos, vive em um sítio em Indaiatuba, no interior de São Paulo, refúgio natural onde guarda lembranças e relíquias da carreira. O ator, um dos nomes mais influentes da teledramaturgia brasileira, vive cercado por jardins, nascentes, lagos e diversas árvores frutíferas, como jabuticabeiras.

Um dos detalhes mais emocionantes da propriedade é o plantio de árvores feito em homenagem a amigos que já morreram. Para Lima Duarte, as plantas são formas de manter vivas as lembranças de pessoas importantes que passaram por sua vida.

O ator também cultiva mirra no local e tem o costume de presentear a atriz Fernanda Montenegro com ramos da planta, detalhe que foi revelado no documentário Tributo - Lima Duarte, lançado em 2024 pelos Estúdios Globo.

Visitas e memórias

A rotina no sítio inclui encontros com o ator Sérgio Guizé, que mora perto com a esposa, Bianca Bin. Em participação no programa Encontro com Patrícia Poeta em abril, Guizé contou que visita o veterano para tomar café e comer o bolo da amizade, feito com nozes e frutas secas.

Entre as relíquias guardadas, a grande estrela é a caminhonete Ford-1000 de 1986. O veículo foi usado pelo personagem Sinhozinho Malta na novela Roque Santeiro e foi presenteado ao ator após o fim da trama. Lima Duarte chegou a rodar mais de 1 milhão de quilômetros com a picape, inclusive em uma viagem para Manaus com Armando Bogus.

Além do carro, o ator guarda fotos e objetos de outras produções marcantes, como O Bem-Amado, Pecado Capital, Pedra Sobre Pedra e Senhora do Destino. Mesmo com a vida reservada no interior, ele continua aceitando projetos pontuais.

Imagina a vibe de tomar um café com bolo de nozes enquanto olha para a picape do Sinhozinho Malta? Alguém nos convida para esse sítio?