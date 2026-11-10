Suzane von Richthofen quebra o silêncio em novo documentário da Netflix

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A Netflix soltou o primeiro trailer de Suzane von Richthofen: O que o tempo não apaga, documentário que mexe com um dos crimes mais conhecidos do país. A produção traz um depoimento inédito de Suzane, condenada pelo assassinato dos pais, Manfred e Marísia von Richthofen, ocorrido em 2002, em São Paulo.

Nas primeiras imagens, Suzane fala sobre a imagem que o público tem dela e diz que não é o monstro que as pessoas ouvem falar. A entrevista marca a primeira vez que ela fala diante das câmeras em dez anos. O documentário chega ao catálogo da plataforma nesta quarta-feira, 11 de novembro.

Dirigido por Lygia M. Barbosa e Paulo Gambale Maká, o longa também analisa a repercussão do caso ao longo dos anos e como isso impactou a sociedade.

Mas nem todo mundo curtiu a novidade. A divulgação do trailer não caiu bem para parte dos internautas; um usuário comentou: "Uma série sobre uma mulher que matou os pais? A que ponto chegamos, meus amigos". Outra internauta mencionou Andreas von Richthofen, irmão de Suzane, que também foi diretamente afetado pela tragédia, e escreveu: "A única versão que interessa é a do Andreas, que teve a vida destruída e sofre com isso até hoje graças ao trio maldito".