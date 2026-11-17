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O jogo virou e a amizade acabou em A Fazenda 18. Ana Bruna Avila, que antes estava fechada com um grupo específico, agora se vê no centro de um conflito e pode ser indicada para a Roça pelos próprios ex-aliados. O motivo? A influenciadora resolveu mandar a real e disse que seus amigos se transformaram em tudo aquilo que eles mais odiavam.

Ana Bruna não guardou para si e soltou que os amigos estão se tornando uma nova Alcateia dentro do reality. Para ela, a situação ficou clara: o oprimido virou opressor. Ao expor esse sentimento para o grupo, ela decidiu interromper a aliança, o que deixou a galera revoltada com a acusação. Como resposta, os ex-amigos já planejam votar nela na próxima formação da Roça.

A gota d'água e a briga por pensão

A confusão começou a ganhar corpo com a relação de Ana Bruna e Lucas Bissoli. Antes disso, ela mantinha uma aliança com Alfredo Amaral, Ariela Carasso, Darlin Ferrattry, Eduarda Braum, Mayk Leão, Maíra Charken e Tina Calamba. No entanto, o clima azedou quando a equipe começou a fazer brincadeiras contra o grupo da Alcateia.

Um dos momentos mais tensos aconteceu enquanto a Alcateia estava no Rancho do Fazendeiro. O grupo rival decidiu usar chapéus de alumínio para debochar dos lobos, o que deixou Daniel Erthal, Fran Almeida, Renata Del Bianco e Thaíde se sentindo humilhados. Quando as integrantes da Alcateia contaram para Ana Bruna como se sentiram, a influenciadora concordou com o lado das oponentes.

Além disso, houve um conflito entre Tina e Lucas Bissoli. Lucas relatou para Ana que, durante uma briga, Tina teria citado a expressão pensão socioafetiva. Ao ouvir isso, Ana Bruna se sentiu atacada pela ex-amiga.

O confronto e a falta de consenso

No domingo, 15 de novembro, Ana Bruna decidiu questionar Tina sobre as palavras usadas. A modelo se defendeu, explicando que as pessoas que presenciaram sabem que ela não citou o nome de Ana ou o nome da sua princesa. Tina afirmou que, se ele vai espalhar ou distorcer, cabe a eles.

Quando o grupo quis entender por que ela estava se afastando, Ana foi direta: disse que eles começaram a fazer o que mais odiavam e a oprimir. Ela questionou a diferença entre achar um absurdo a Alcateia uivar lá embaixo e eles mesmos fazerem as brincadeiras que fazem na sede. A galera não gostou nada da crítica e lembrou que a própria Ana Bruna chegou a pedir um chapéu de alumínio para zombar dos rivais. Ela admitiu que se arrependeu, mas isso resultou em mais bate-boca.

Na manhã de segunda-feira, 16 de novembro, Ana tentou explicar para Maíra que eles haviam virado os opressores da casa. Maíra, porém, não concordou com a comparação, argumentando que eles estão apenas em maior número, e não exercendo opressão.

O fim da conversa e a ameaça de voto

Para tentar resolver a situação, o grupo organizou uma conversa franca com todos reunidos, incluindo Lucas Bissoli. No entanto, a tentativa de diálogo não prosperou. Quando Ana Bruna tentava explicar seu ponto de vista, Tina alfinetou com um "Beijo, Renê!", e então o casal se retirou da conversa.

Assim que eles saíram, Tina reforçou que acha a atitude de Ana Bruna contraditória. Mayk Leão afirmou que irá indicar a ex-amiga na dinâmica de apontamento. Ariela Carasso também já a apontou como um possível voto para a formação da Roça.

Sinceramente, tentar ser a voz da consciência em reality show é sempre um caminho perigoso. Será que a Ana Bruna vai aguentar a pressão ou vai acabar arrumando as malas?