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Can Yaman não sabe chegar discretamente. O ator turco desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, na manhã desta terça-feira, 17 de novembro, e transformou o local em um verdadeiro evento.

Mesmo com o apoio de seguranças, o protagonista de séries como Dolunay e Sr. Errado não deixou ninguém na mão e retribuiu o fervor dos fãs com abraços e selfies. O visual? Aquele clássico do Can: óculos escuros e terno, mas com a camisa social bem aberta, porque convenhamos, ele sabe exatamente o que está fazendo.

O ator, que também é advogado e estrela de produções transmitidas no Brasil pelo Globoplay, compartilhou os bastidores da chegada em seu Instagram.

Essa já é a quarta vez que ele visita o Brasil. No ano passado, a vinda do ator também terminou em alvoroço. Desta vez, Can Yaman veio a São Paulo para participar de eventos na cidade.

Será que a cidade aguenta esse nível de carisma ou vamos precisar de um plano de evacuação para os fãs?