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Preparem a pipoca porque o clima vai pesar nos próximos capítulos de Por Você. Vanessa vai receber uma grávida famosa no Hospital & Maternidade Luz, mas o verdadeiro choque vem depois: Bela vai induzir a rival a trabalhar como anestesista no parto da paciente.

O detalhe é que Vanessa nem sonhava com isso, já que ela nunca mais exerceu a medicina. Agora, as duas vão ter que atuar juntinhas, e a gente já consegue imaginar o nível de tensão nesse centro cirúrgico.

Enquanto isso, a semana começou com caos total. Junqueira incendiou a oficina com Zé dentro, mas por sorte o mecânico conseguiu escapar. Junqueira foi preso e saiu algemado do hospital, o que abriu caminho para Pérola reassumir a presidência do local.

No lado dos sucessos, Ítalo mandou bem na audição de balé. Já Bela não deixou passar batido e enfrentou Peixe por ele ter escondido que Vanessa comprou a casa de Juli.

Será que a parceria forçada no hospital vai render alguma trégua ou só mais briga?