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Sandy e Junior confirmaram nas redes sociais que voltam aos palcos como dupla em 2027. A mini turnê, batizada de Nada É Por Acaso, terá seis shows no Nubank Parque, em São Paulo, nos dias 1, 3, 9, 11, 23 e 25 de julho.

Para quem já quer garantir o ingresso, a pré-venda para clientes Elo começa em 1 de dezembro, às 10h. A venda geral acontece no dia 3 de dezembro, via Ticketmaster.

O anúncio chega depois de um período de mistério. Em 24 de setembro, os irmãos postaram uma foto conjunta com as iniciais deles e a frase São Paulo - 2027. Na ocasião, Sandy avisou que daria mais detalhes em novembro, enquanto Junior brincou perguntando se o público esperava por aquela surpresa.

Essa reunião marca um novo capítulo para os artistas, que trabalharam juntos desde a infância, nos anos 90, até 2007. Eles já haviam se reencontrado em 2019 com a turnê Nossa História, que lotou estádios por todo o Brasil.

Será que a gente aguenta esperar até 2027 ou já podemos começar a ensaiar as coreografias agora?