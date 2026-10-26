Nabiyah Be volta ao Brasil após 14 anos nos EUA

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Nabiyah Be está de volta ao Brasil. Depois de passar 14 anos vivendo nos Estados Unidos, a baiana retornou para explorar novas possibilidades artísticas e reconectar-se com suas raízes. Ela traz na bagagem a experiência de quem estudou e construiu a carreira em Nova Iorque, fazendo agora o caminho inverso de muitos artistas ao buscar a sustentação de sua identidade aqui.

Filha do ícone do reggae Jimmy Cliff, Nabiyah já acumula passagens por produções internacionais de peso, como Pantera Negra e Daisy Jones & The Six, além de ter sido premiada no teatro norte-americano.

Poder e sotaques no Globoplay

O retorno da artista já começa com impacto no audiovisual. Nabiyah interpreta Alessia na série Jogada de Risco, do Globoplay. A personagem é uma agente da Fifa poderosa, bem-sucedida e segura de si. Para a atriz, foi divertido construir alguém que detém o controle das situações, inteligente e com uma presença marcante.

O papel permitiu que ela explorasse um lado diferente de suas interpretações anteriores, já que Alessia tem um lado antipático, arrogante e não agradável. Além disso, Nabiyah experimentou interpretar uma personagem britânica, mergulhando no estudo de sotaques e na construção da voz. Ela sente que esse papel abriu portas para personagens femininas insubmissas, que não pedem permissão para exercer seu poder.

A música como herança e descoberta

Embora tenha crescido acompanhando o pai em turnês e cantando ao lado dele e de Margareth Menezes, Nabiyah usou a dança e a atuação para lidar com a pressão de vir de uma linhagem musical tão forte. Essas artes foram veículos para dissipar a timidez e aprender a performar no palco, mas a música sempre foi um caminho inevitável para ela.

Seu primeiro álbum, O Que o Sol Quer, é um projeto conceitual que mistura português e inglês, unindo referências brasileiras e internacionais. O disco conta sua própria história: a de quem deixou um ambiente seguro para enfrentar os medos do mundo e se descobrir. As letras mergulham em questões identitárias, padrões familiares e segredos ocultos, deixando de lado as músicas de amor para focar em perguntas profundas sobre a vida.

Conexões e reconhecimento internacional

Uma das parcerias marcantes da trajetória de Nabiyah é com Margareth Menezes, que foi responsável pela união de seus pais e se tornou sua madrinha. As duas se reencontraram no estúdio para gravar a canção Querera. Nabiyah destaca a admiração profissional por Margareth, que sempre a honrou como artista, dando espaço para que ela compusesse e expressasse sua verdade na música.

No teatro, Nabiyah alcançou um marco histórico ao ser a primeira mulher negra brasileira a vencer um Drama Desk Award. Na época, ela não tinha plena consciência da dimensão do feito, mas depois percebeu a importância de ser uma das poucas atrizes brasileiras a conquistar reconhecimento internacional. Sendo brasileira e jamaicana, ela nota a escassez de mulheres caribenhas reconhecidas na área teatral.

Para a artista, cada cidade onde viveu deixou uma marca. Salvador é sua terra-mãe e o lugar onde dá voz à sua criança interna. Nova Iorque, sua segunda cidade, foi o solo que lhe deu a esperteza necessária para exercer o ofício com excelência. Ela sente que a magia acontece no palco ou em cena, quando se percebe tudo o que uma caminhada diversa pode proporcionar.