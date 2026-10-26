Bárbara Heck brinca com corpo na gravidez e Paulinha Leite foge de festona de aniversário

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Bárbara Heck resolveu levar na esportiva as mudanças do corpo durante a primeira gestação da filha Antonella. A ex-BBB brincou que a bunda está crescendo mais que a barriga. Ela vive esse momento ao lado do marido, Rick Maia.

Já Paulinha Leite decidiu que o primeiro aniversário dos filhos, Ethan e Luz, não terá festa. Após celebrar os 11 mêsversários dos gêmeos, a ex-BBB explicou que a escolha de trocar a festa por uma viagem foi feita antes mesmo de eles nascerem. Para ela, a ideia é que a experiência não seja apenas um momento isolado.

No mundo das novelas, o clima esquentou em Quem Ama Cuida. Adriana foi inocentada pela Justiça e aproveitou a liberdade para invadir a mansão de Pilar e dar um tapa na cara da rival. Na trama, a vilã conta à filha que Adriana foi inocentada e que elas podem perder a herança de Arthur Brandão. Agora, Adriana e Heitor celebram a vitória e prometem descobrir quem matou Arthur.

Enquanto isso, em Por Você, Junqueira vibra com a foto de Bela e Gabriel aos beijos: 'Pode ser muito útil'. Zé flagra o momento de carinho entre os ex-namorados e corre para contar ao empresário.

Para quem gosta de astrologia, a semana de 25 a 31 de outubro promete agitação. Vênus e Mercúrio retrógrados devem movimentar a comunicação e os relacionamentos de todos os signos.