José Loreto entrega a namorada e revela apelido 'estabanado' de Nanda Marques

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O clima estava ótimo no júri artístico da Dança dos Famosos no domingo, 25 de outubro, mas José Loreto resolveu jogar a namorada, Nanda Marques, no fogo. Durante a conversa com Luciano Huck, o ator resolveu abrir o jogo sobre o apelido carinhoso que deu para a atriz: Estabananda.

O motivo do nome é a falta de coordenação motora da namorada. Loreto brincou que ela tropeça na própria perna ao acordar e disse que ela é "um 'sem ritmo' incrível", sugerindo que ela fosse chamada para a próxima Dança dos Famosos ou para um "vídeo cassetada".

Nanda, por outro lado, foi bem mais gentil e elogiou o gingado do parceiro, dizendo que ele faz tudo muito bem quando se propõe a dançar.

O casal também comentou sobre a rotina nos bastidores da novela Quem Ama Cuida. Quando Luciano Huck perguntou se os dois se pegam muito por trás das câmeras, Loreto explicou que a proximidade física não é tanta na prática. Ele contou que, geralmente, enquanto ele está em um estúdio, ela está em outro, o que limita as oportunidades.