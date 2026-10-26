Giullia Falcão quebra o silêncio após vídeo íntimo com ex-BBB vazar

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Giullia Falcão decidiu se pronunciar após a revelação de seu envolvimento com Leonardo Jancu, ex-participante do Big Brother Brasil 9. A dentista reagiu a imagens registradas em 27 de agosto, na área externa de uma propriedade em São Paulo, onde os dois aparecem mantendo relações sexuais.

Giullia pediu que o material não fosse publicado e afirmou que o assunto já está sendo tratado judicialmente, alegando que a exposição representa uma forma de revitimização. Sobre a relação, ela disse que conheceu Leonardo "pós tudo" e que não o conhecia antes, mas não entrou em detalhes sobre como a aproximação aconteceu.

O caso ganhou contornos mais graves quando Giullia afirmou que o vídeo estaria sendo espalhado por uma pessoa que já é alvo de uma ação movida por ela. Segundo a dentista, a intenção seria denegrir sua imagem e colocar em dúvida os relatos que ela fez sobre o ex-marido, o empresário Ivo Vel Kos, a quem ela denunciou por agressão.

Ela reforçou que existem boletins de ocorrência e que acredita haver uma tentativa de desacreditar tudo o que viveu durante esse período. Leonardo Jancu foi procurado para comentar a situação e aceitou responder aos questionamentos, mas não enviou seu posicionamento até 24 de outubro.