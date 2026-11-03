Mônica Fonseca encara perguntas após expulsão de A Fazenda 18
A confusão não termina na saída do programa. Na segunda-feira, 2 de novembro, Mônica Fonseca tinha encontro marcado com Christina Rocha na Live A Fazenda 18, a partir das 18 horas, onde poderia explicar as polêmicas e responder às perguntas da apresentadora.
Na manhã daquela segunda, Mônica participou do Hoje em Dia, reviu a cena que causou sua expulsão e disse a Ana Hickman: “Deu tudo errado! Tudo o que eu falei, fui lá e fiz... Errado!”.
À tarde, ela também participaria do Link Podcast, antes da live das 18 horas, que seria transmitida em todas as plataformas digitais do reality.
Com informações de fontes públicas, Wikipédia, YouTube, Instagram e TikTok.