Bruna Rotta confirma que ex tentou voltar enquanto ela estava grávida

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A influencer Bruna Rotta confirmou que o jogador tentou retomar o relacionamento na reta final da gravidez de Helena, a primeira filha do casal.

Bruna disse que existe verdade no que foi dito e que evita expor a situação para preservar o final da gestação. A confirmação veio depois que o perfil Condomínio da Maria Fifi publicou relatos de pessoas próximas ao ex-casal sobre essa tentativa de reconstruir a família antes do nascimento da bebê.

O bafafá ganhou força depois que Kauã resolveu interagir com a Virginia nas redes sociais. O jogador comentou uma foto da influenciadora usando emojis de suspiro e de rosto apaixonado, e a internet logo notou que ela passou a segui-lo.

Bruna e Kauã haviam anunciado o término em junho de 2026, apenas um dia depois do chá revelação de Helena. Na época, a influencer desabafou que se viu diante de "situações que nenhuma mulher grávida gostaria de enfrentar".

Para evitar mais desgaste na reta final da gravidez, Bruna disse que prefere ficar quieta e não trazer mais problemas para o que ela classifica como uma situação delicada.

Como se não bastasse a confusão com a Virginia, Kauã também foi alvo de boatos sobre um possível romance com a influencer Lara Jucá, mas ela negou qualquer envolvimento com o atleta.