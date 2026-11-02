Gracyanne Barbosa perde a paciência e manda recado para Belo: 'Resolva a minha vida'

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Gracyanne Barbosa não está para brincadeira. Mesmo após o fim do casamento, a influenciadora revelou que ainda existem questões ligadas a Belo que impedem que ela encerre definitivamente os vínculos com o ex. Em entrevista ao Portal Leo Dias, Gracyanne demonstrou insatisfação e fez um apelo direto: pediu que o cantor resolva a vida dela e a tire de suas coisas para que ela possa seguir em paz, já que não quer ter nada a ver com os problemas dele.

A distância entre os dois aumentou depois que a filha e a mãe do pagodeiro saíram da residência onde moravam com ela. Embora a convivência familiar tenha sido tranquila na época, a prioridade agora é resolver qualquer questão administrativa ou judicial que ainda ligue o nome da empresária ao do artista.

Sobre a vida amorosa de Belo, Gracyanne nem quis entrar na roda. Quando questionada sobre especulações de um possível relacionamento a três envolvendo o cantor, ela deixou claro que não acompanha e não pretende interferir nas escolhas afetivas do ex, afirmando que ele pode fazer o que quiser.

Para fechar a conta e virar a página sem novos desgastes, a musa fitness reforçou que só quer que seu nome seja retirado dos problemas do cantor. Gracyanne e Belo anunciaram a separação em abril de 2024, depois de 16 anos juntos, e o divórcio foi oficializado judicialmente em 20 de novembro de 2025. Só que, na prática, o papel assinado ainda não eliminou todas as amarras.

Sinceramente, quem nunca quis deletar um ex da vida inteira, inclusive da burocracia? Esperamos que o Belo colabore logo para a musa ter a paz que merece.