Bebel Gilberto se emociona com beijo gay em novela da Globo

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Bebel Gilberto não escondeu a emoção ao assistir ao primeiro beijo entre Mau Mau e Felipe na novela Quem Ama Cuida, da TV Globo. A cena foi ao ar na sexta-feira, 30 de outubro, após os telespectadores fazerem campanha para que os personagens, apelidados pelos fãs de Malipe, finalmente ficassem juntos.

Nas redes sociais, a artista celebrou o fato de a música Preciso Dizer Que Te Amo ter sido a trilha sonora do momento. A canção é uma parceria entre ela, Cazuza e Dé. Bebel contou que ficou emocionada e surpresa ao ouvir a versão da música, que descreveu como uma joia, em uma cena tão bonita de dois homens se beijando.

A cantora também agradeceu publicamente à diretora Amora Mautner por ter criado o momento e escolhido a faixa, ressaltando que a música tocou exatamente como foi escrita pela primeira vez.

Impossível não amar quando a música certa encontra o momento perfeito, né? Já estamos aqui esperando o próximo capítulo desse romance!