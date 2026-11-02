Folha Gourmet Festival: as melhores pedidas vegetarianas e sem glúten

Entretenimento

Se você não come carne ou tem restrições alimentares, o primeiro Folha Gourmet Festival é o lugar certo para gastar esses 50 reais. O evento rola nos dias 7, 8, 14 e 15 de novembro no parque Villa-Lobos, na zona oeste de São Paulo, e a curadoria da editora Marília Miragaia, com apoio de Andrea Schwarz, garantiu que ninguém passe vontade.

Para quem quer fugir dos produtos de origem animal, o restaurante Quincho é um dos grandes destaques. A casa, que inclusive já venceu seis vezes a categoria de vegetariano no especial O Melhor de São Paulo Gastronomia, chega com três pratos: bolovo de palmito pupunha, bourguignon de alcachofras com purê de batata e queijos brasileiros, além de nhoque ao limone com cogumelos. Um detalhe importante: a chef Mari Sciotti avisou que o restaurante está fechando as portas, mas segue operando em eventos como este.

Sabores do mundo para vegetarianos

O festival não para nos vegetais básicos e aposta forte na culinária internacional. O Make Hommus. Not War, apontado como o melhor restaurante do Oriente Médio pelo especial da Folha, traz bolinho de couve-flor com laranja e sumac, servido com hommus e ervas, além de creme de grão-de-bico com pão. Já quem curte a vibe japonesa encontra no Aizomê, da chef Telma Shimizu, guiozas vegetarianos em porções de seis unidades e o oniguiri de umê. Esse bolinho de arroz é recheado com umeboshi, que é uma conserva de ameixa, grelhado com molho tarê, envolto em alga nori e acompanhado de conserva de pepino.

Para a galera ovolactovegetariana, as opções continuam interessantes. O LosDos apresenta um taco de couve-flor feito com tortilla de milho, couve-flor frita, coalhada, chili crisp e pó de hibisco. Tem também o sanduíche de kimchi com queijo Tulha do restaurante coreano Komah e a clássica pizza margherita da Veridiana, com muçarela e folhas de manjericão sobre molho de tomate.

Sem glúten e sem lactose

Quem precisa evitar proteínas do trigo ou o açúcar do leite também tem onde comer. Os tacos do LosDos, por serem feitos em tortilla de milho, são seguros para quem não consome glúten. Além disso, as versões al pastor e au poivre — que leva bife ancho laminado, molho de pimenta e batata frita — são opções para intolerantes à lactose.

No cardápio nipônico do Aizomê, quem evita a lactose pode ir de barazushi, que é o arroz temperado para sushi coberto por salmão, algas e vegetais. Outra pedida sem lactose é o k'pulpo, do Brisas do Barú, que serve arroz tostado na chapa com polvo na brasa, nori e ovas de arenque.

O que mais rola no festival

O evento reúne algumas das casas mais influentes da capital, como o Dalva e Dito, de Alex Atala, o Komah, o Quincho e o Ici Bistrô, que foi eleito o melhor restaurante francês por 13 vezes. Os pratos do festival custam entre R$ 30 e R$ 50.

Além da comida, o Blue Note assina a curadoria musical com shows de André Frateschi, Paula Lima, Wilson Simoninha e Tony Gordon. A programação ainda conta com debates sobre gastronomia, áreas de piquenique, espaços para cerveja e vinho e área infantil.

Os ingressos custam R$ 50 inteira e R$ 25 meia, vendidos via Sympla. Tem até promoção de dois ingressos pelo preço de um, que já vem com três meses de assinatura grátis da Folha. A compra também dá entrada no Clube Folha Gourmet, que libera a chance de pedir um prato e ganhar outro em mais de 300 restaurantes parceiros.

Sábado o festival funciona das 12h às 22h e domingo das 12h às 20h. Bora comer tudo?