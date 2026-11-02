Mel Maia aproveita o sol do Rio para renovar o bronze

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Mel Maia não perde tempo quando o sol aparece. A atriz usou os stories para mostrar o visual de fim de domingo, aproveitando o clima do Rio de Janeiro para dar aquele upgrade no bronzeado.

O momento de descanso veio logo após um dia agitado: um dia antes, ela tinha aparecido produzida em um evento em São Paulo. A mudança de vibe — do glamour paulistano para a vibe relax no Rio — marcou o fim de semana da atriz.

Quem diria que depois de tanto luxo o plano era simplesmente aproveitar o dia? A gente queria esse nível de tranquilidade no nosso domingo.