Camila Queiroz dá unfollow em Marina Ruy Barbosa e tenta fugir da treta

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Camila Queiroz deixou de seguir Marina Ruy Barbosa no Instagram. O movimento chamou a atenção dos internautas na segunda-feira, 2 de novembro, bem na hora em que a web já estava agitada com outro desentendimento envolvendo a ruiva.

Marina e Luma Costa, amigas de longa data, também deixaram de se seguir no Instagram. Com a repercussão do unfollow, Camila resolveu aparecer em um comentário no Instagram para negar que estivesse envolvida na confusão. A atriz brincou que sobrou até para ela e afirmou que não tem nada a ver com a briga dos outros.

Mesmo negando a participação na polêmica, Camila não explicou por que decidiu parar de seguir Marina.

Sobre a briga principal, Luma Costa confirmou que houve um desentendimento com Marina, mas rebateu os boatos de que o motivo seria política. Luma disse que jamais romperia uma amizade por causa de divergências de posicionamento, citando que a própria irmã, Lari, vota diferente dela e que isso nunca mudou o amor e o respeito que tem por ela.

Luma ainda criticou a tentativa de associar seu nome a posições extremistas, questionando a versão divulgada e afirmando que não aceitaria que distorcessem seus valores para criar uma narrativa de extremismo político. Segundo ela, usar a política como motivo seria o álibi perfeito, mas não é a realidade.

Até agora, ninguém explicou publicamente qual é o real motivo da briga entre Marina e Luma.