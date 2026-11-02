Nicole Scherzinger aparece com noivo em São Paulo após show do Pussycat Dolls

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Nicole Scherzinger continua encantando os fãs em São Paulo. Após ser ovacionada na primeira noite, a líder do The Pussycat Dolls apareceu ao lado do noivo, Thom Evans, depois da segunda apresentação do grupo na cidade.

A relação entre a cantora e o ex-jogador de rugby começou em 2019, quando se conheceram no programa The X Factor: Celebrity. O namoro foi assumido publicamente no Globo de Ouro, em janeiro de 2020, e o casal ficou noivo em junho de 2023.

Nicole está realmente entregue ao clima brasileiro. Além de dançar com a bandeira do Brasil durante o show, ela fez as unhas nas cores da nossa bandeira. Para fechar com chave de ouro, na sexta-feira (30), ela foi vista em uma boate na capital paulista, surpreendendo quem estava no local mesmo após quase duas horas de show.

Atualmente, Nicole, Ashley Roberts e Kimberly Wyatt viajam o mundo com a turnê PCD Forever. O show comemora os 20 anos do álbum de estreia do grupo, lançado em 2005.

Sinceramente, a Nicole mostra todo o seu amor pelo Brasil. Unhas nas cores da bandeira e ida à boate pós-show? Ela sabe exatamente como ganhar o coração do público brasileiro. Quem mais teria essa energia depois de duas horas de coreografia?