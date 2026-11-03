Daniel Erthal vence Prova de Fogo em A Fazenda 18

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Daniel Erthal levou a melhor na Prova de Fogo de A Fazenda 18, realizada no domingo, 1º de novembro. O ator superou os outros competidores no desafio do labirinto e conquistou o Lampião do Poder.

Desta vez, os peões encararam o desafio sozinhos, sem a ajuda de parceiros. A prova exigiu precisão e controle: posicionados nas extremidades do labirinto, eles precisavam guiar uma bolinha até o destino final usando apenas uma pistola de ar, sem poder usar as mãos.

Daniel Erthal venceu com o tempo de 1:20:258. No ranking dos competidores, Ariela ficou com 1:24:038, enquanto Mayk registrou 1:28:268, Eduarda fez 1:29:229 e Renata fechou a lista com 2:22:319.

Além da vitória de Erthal, Adriane Galisteu anunciou no RecordPlus o Poder da Chama Vermelha mais votado da semana. A apresentadora também informou que a Baia será composta pelos quatro perdedores da prova, além de um quinto integrante escolhido por consenso.

Agora a expectativa gira em torno de terça-feira, 3 de novembro, quando os poderes entrarão em cena e os peões descerão ao deck para definir os quatro roceiros da semana.