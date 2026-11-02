Taís Araujo não veio para brincar e enfrenta Lázaro Ramos em A Nobreza do Amor

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O clima pesou em A Nobreza do Amor. Menemi, interpretada por Taís Araujo, chegou em Batanga e não perdeu nem um segundo para confrontar o ditador Jendal, personagem de Lázaro Ramos. A rainha de Zinga foi direta ao ponto: exigiu a libertação de Alika, vivida por Duda Santos, e deixou claro que é aliada da resistência e não pretende recuar.

Jendal tentou provocar a monarca, mas Menemi não deu brecha. Ela lembrou ao vilão que ele tem sangue nas mãos por causa da morte do rei Cayman, interpretado por Welket Bungué. A rainha disparou que sua visita dispensa cerimônias e que veio porque soube que Alika estava de volta à cidade e que Jendal planejava executá-la em praça pública.

Para completar a pressão, Menemi afirmou que possui provas da tirania de Jendal, citando os refugiados de Batanga que ela acolheu em seu próprio reino. O ditador, porém, fez pouco caso da situação de pobreza da população.

Resta saber como Jendal vai reagir à pressão da rainha de Zinga.