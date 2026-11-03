Clima tenso: fã-clubes de Ivete Sangalo suspendem atividades após bloqueios nas redes sociais

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O clima pesou entre a equipe de Ivete Sangalo e seus admiradores mais fiéis. Ao menos seis fã-clubes da cantora anunciaram que estão suspendendo suas atividades nas redes sociais. A decisão vem depois de uma série de desentendimentos com o time da artista, que escalou após a mudança de data de um show da turnê A La Sangalo.

O espetáculo estava marcado para o sábado, 31 de outubro, no Parque Ibirapuera, em São Paulo. No entanto, a apresentação foi transferida para 6 de março de 2027. A justificativa para a mudança foi a condição do tempo, que prejudicou a montagem da estrutura necessária para o show.

Ivete Sangalo é uma das maiores figuras da música brasileira, consolidada como a Rainha do Brasil por sua voz e carisma em performances icônicas.

O estopim e a revolta dos fãs

A notícia do adiamento chegou poucos dias antes do evento, o que deixou muita gente na mão. Muitos admiradores já tinham organizado a viagem, com passagens compradas e hotéis reservados, para acompanhar a cantora na capital paulista.

Para os administradores das páginas de fãs, porém, a confusão com a data foi apenas o gatilho para problemas que já vinham acontecendo. Em um manifesto conjunto, os grupos criticaram a falta de planejamento da equipe e a ausência de diálogo com o público. Eles relataram que, ao cobrarem esclarecimentos sobre a situação, acabaram bloqueados nas redes sociais.

O perfil I Love Sangalo, que conta com mais de 800 mil seguidores, foi um dos casos citados. Os responsáveis pela página afirmaram que foram bloqueados por um integrante da equipe após questionarem como o adiamento estava sendo conduzido.

Influenciadores vs. Fãs Raiz

Outro ponto de discórdia é a diferença de tratamento entre quem acompanha a carreira de Ivete há anos e os influenciadores digitais convidados para ações promocionais. Segundo o manifesto dos fã-clubes, existe uma disparidade gritante no acesso e na atenção recebida.

Os grupos alegam que criadores de conteúdo ganham oportunidades e acessos que não são oferecidos aos fã-clubes, que divulgam o trabalho da artista gratuitamente na internet. Há uma sensação de invisibilidade e falta de reconhecimento por parte da equipe, mesmo para perfis que dedicam anos de vida à cantora. O Ivete Diva, por exemplo, destacou que publica conteúdos sobre a artista desde 2013, somando mais de 12 mil postagens.

Gestão da carreira sob fogo

A insatisfação dos fãs também atingiu Bento Sangalo, sobrinho de Ivete e membro da equipe que faz a gestão da carreira da cantora. Parte dos admiradores passou a associar o empresário aos problemas de relacionamento com os fã-clubes.

É importante pontuar que essas críticas refletem a percepção dos seguidores e não comprovam irregularidades na administração da carreira da artista. Trata-se de um desgaste na relação entre quem gerencia a imagem e quem consome e divulga o trabalho.

Após a repercussão negativa, Ivete usou as redes sociais para publicar vídeos explicando a transferência do show. A cantora afirmou que a decisão foi tomada para preservar a segurança de todo o público e dos profissionais que trabalhariam no evento, devido às chuvas que atrapalharam a montagem no Parque Ibirapuera.