Giovanna Antonelli se derrete com primeiro beijo gay do filho em novela das nove

Entretenimento

A atriz Giovanna Antonelli usou as redes sociais no sábado, 31 de outubro, para parabenizar o filho, Pietro Antonelli, pelo beijo gay em Quem Ama Cuida. O jovem interpreta Felipe na trama das nove e vive um romance com o personagem Mau Mau, interpretado por João Victor Gonçalves.

A cena, que já era esperada pelos fãs, foi ao ar na sexta-feira, 30 de outubro. No momento, os personagens ficam sozinhos após a aula de dança, quando Felipe admite estar confuso com os sentimentos, mas que gosta do amigo. Mau Mau se declara novamente e os dois se beijam pela primeira vez.

Giovanna, que também é conhecida por Beleza Fatal, escreveu que a cena foi feita com delicadeza e verdade, afirmando que sente orgulho de ver o filho crescendo como ator e se entregando à história. Ela também elogiou a sensibilidade de João Victor Gonçalves e a parceria entre os dois.

Além dos atores, a atriz destacou a diretora Amora Mautner, chamando-a de potente e cuidadosa. Giovanna comentou que muitas pessoas se sentiram representadas e acolhidas pela cena. Pietro Antonelli respondeu à mãe agradecendo por tudo e declarando seu amor.

O beijo não foi o único destaque do capítulo. Mau Mau, irmão de Adriana (Letícia Colin), ficou incomodado por esconder o parentesco com a protagonista. Decidido a contar, foi interrompido por Patrick, vivido por Igor Rickli. No capítulo de sábado, 31 de outubro, a trama do casal não teve novos desdobramentos, que devem acontecer nesta semana.

Impossível não amar uma mãe que é fã número um do filho, né? Ficamos no aguardo para ver se esse casal vai ter paz ou se o drama vai subir de nível.